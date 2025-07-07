Законопроект Трампа грозит Tesla миллиардными убытками — FT

7 июля 2025, 16:15

Financial Times иронизирует, что Илон Маск вложил более $250 млн в избирательную кампанию Дональда Трампа, а теперь его компания Tesla рискует потерять миллиарды из-за предложенного президентом законопроекта.

Речь идет о так называемом большом и красивом законопроекте президента США, который, среди прочего, отменяет федеральные стандарты CAFE (Corporate Average Fuel Economy). Эти стандарты поощряют автопроизводителей, выпускающих экологичные автомобили, и штрафуют тех, чья продукция не отвечает целям по топливной экономичности. Компании, такие как Tesla, получали так называемые кредиты на чистый воздух и продавали их конкурентам, производящим бензиновые авто, чтобы те могли компенсировать свои штрафы.



Эта система приносит Tesla стабильную и растущую прибыль. Только в первом квартале 2025 года компания заработала $595 млн на продаже таких кредитов — это больше, чем ее чистая прибыль за тот же период ($409 млн). С 2015 года Tesla получила свыше $11 млрд от подобных программ.



Кроме того, законопроект может отменить федеральную поддержку и налоговые льготы для предприятий Tesla, включая сеть электрозаправок.