7 июля 2025, 13:45

Стармера могут отстранить от должности премьера Великобритании

Журналисты Sky News со ссылкой на членов парламента сообщают, что однопартийцы предупредили премьер-министра Великобритании Кира Стармера, что он может лишиться должности, если лейбористы покажут плохие результаты на выборах в мае следующего года в Уэльсе. А возможно, и раньше.



"Уровень недовольства и отчаяния в некоторых частях Лейбористской партии настолько поразителен, что прямо сейчас, в первую годовщину, я слышу от министров в правительстве, что Стармеру, возможно, придется уйти в отставку через несколько месяцев", — цитирует свой источник Sky News.



Согласно опросам, правопопулистская Reform UK побеждает лейбористов в Уэльсе, а в Лондоне им угрожают левые партии.



Стармер возглавляет британское правительство с июля 2024 года.

