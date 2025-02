4 февраля 2025, 11:45

Российские хакеры могли взломать почту Кира Стармера — журналисты

В книге Get In: The Inside Story of Labour Under Starmer, написанной журналистами Патриком Магуайром и Габриэлем Погрундом, говорится, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер был вынужден отказаться от своего личного аккаунта электронной почты вскоре после вторжения россии в Украину из-за предполагаемой хакерской атаки со стороны Москвы.



В 2022 году Национальный центр кибербезопасности Великобритании сообщил тогда еще лидеру оппозиции, что его аккаунт мог быть взломан в результате атаки хакеров, связанных с кремлем.



Тогдашний руководитель офиса Стармера Джилл Катбертсон приказала сотрудникам ни при каких обстоятельствах не переписываться с лидером лейбористов без объяснения причин. Впоследствии он сменил электронную почту и добавил двухфакторную аутентификацию к своей учетной записи.



Politico отмечает, что Стармер — не первый представитель высшего руководства Великобритании, чьи средства связи подверглись атакам хакеров. Телефон Лиз Трасс был взломан, когда она занимала пост министра иностранных дел. Аккаунт электронной почты бывшего главы разведывательной службы MI6 Ричарда Дирлова также подвергся атаке российских хакеров.