Британия предлагает перезапустить оборону Европы

19 февраля 2026, 9:45

Премьер Британии Стармер анонсировал новые планы по усилению обороны Европы, которые будут озвучены во время его выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Как сообщает Reuters, Британия готова к более тесному сотрудничеству с Европой в области обороны, чтобы снизить зависимость НАТО от США.Стармер подчеркнул важность США как незаменимого союзника, но заявил, что более автономное европейское НАТО поможет континенту укрепить свою безопасность и перераспределить бремя. «Это не означает уход США, а восстановление связей, которые нам служили», - отметил он.Премьер также предложил новый подход к оборонным закупкам, чтобы избежать дублирования в оборонной промышленности Европы. Он предупредил, что текущая фрагментация делает Европу «спящим гигантом». Стармер подчеркнул важность Британии для европейской безопасности, заявив, что «нет британской безопасности без Европы, и нет европейской безопасности без Британии».