19 февраля 2026, 9:45

Британия предлагает перезапустить оборону Европы

Премьер Британии Стармер анонсировал новые планы по усилению обороны Европы, которые будут озвучены во время его выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Как сообщает  Reuters, Британия готова к более тесному сотрудничеству с Европой в области обороны, чтобы снизить зависимость НАТО от США.

Стармер подчеркнул важность США как незаменимого союзника, но заявил, что более автономное европейское НАТО поможет континенту укрепить свою безопасность и перераспределить бремя. «Это не означает уход США, а восстановление связей, которые нам служили», - отметил он.

Премьер также предложил новый подход к оборонным закупкам, чтобы избежать дублирования в оборонной промышленности Европы. Он предупредил, что текущая фрагментация делает Европу «спящим гигантом». Стармер подчеркнул важность Британии для европейской безопасности, заявив, что «нет британской безопасности без Европы, и нет европейской безопасности без Британии».
