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16 октября 2024, 9:15
Україна готує енергетику до зими
Зокрема, енергетики працюють над створенням розосередженої мережі генераційних засобів.
Захищати енергетику буде ППО, авіація, РЕБ та інженерні споруди. Також на Ставці говорили про відновлення енергетики.
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