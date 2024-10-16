16 октября 2024, 9:15

Україна готує енергетику до зими

Зокрема, енергетики працюють над створенням розосередженої мережі генераційних засобів.

Захищати енергетику буде ППО, авіація, РЕБ та інженерні споруди. Також на Ставці говорили про відновлення енергетики.
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