Іран запросив дозвіл на створення ядерної зброї, — іранська агенція ISNA

10 октября 2024, 12:15

Група з 39 депутатів звернулася до Вищої ради нацбезпеки з проханням переглянути оборонну доктрину країни та дозволити розробку ядерної зброї у відповідь на загрозу можливої ​​атаки Ізраїлю.