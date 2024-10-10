10 октября 2024, 12:15

Іран запросив дозвіл на створення ядерної зброї, — іранська агенція ISNA

Група з 39 депутатів звернулася до Вищої ради нацбезпеки з проханням переглянути оборонну доктрину країни та дозволити розробку ядерної зброї у відповідь на загрозу можливої ​​атаки Ізраїлю.


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