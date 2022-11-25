Укрпошта "пересідає" на генератори

25 ноября 2022, 9:45

Попри відключення світла через масовані обстріли, відділення Укрпошти продовжують роботу в усіх областях, крім Луганської.

Третина відділень працює в автоматизованому режимі, решта – в неавтоматизованому, поки не відновиться стабільне електропостачання. З огляду на це просимо клієнтів розраховуватися готівкою – через проблеми зі зв’язком не всі термінали можуть працювати.Для зручності клієнтів працюють чат-боти Укрпошти, де можна перевірити статус відправлень. Також можна скористатися іншими онлайн-сервісами Укрпошти: мобільним застосунком чи особистим кабінетом.Для зручності просимо клієнтів оформлювати відправлення в особистому кабінеті чи мобільному застосунку та приносити їх до найближчого працюючого відділення тільки для того, щоб віддати.24 листопада працює 6261 стаціонарне та пересувне відділення Укрпошти. Зокрема, в областях, в яких досі спостерігаються проблеми зі світлом та зв’язком працюють:· у Вінницькій області 279 стаціонарних та 99 пересувних· у Волинській області 124 стаціонарних та 97 пересувних· в Дніпропетровській області 420 стаціонарних та 92 пересувних· в Донецькій області 81 стаціонарне відділення та 17 пересувних· в Житомирській області 174 стаціонарних та 111 пересувних· в Закарпатській області 165 стаціонарних та 72 пересувних відділень· в запорізькій області 91 стаціонарне та 14 пересувних відділень· в Івано-Франківській області 232 стаціонарних та 47 пересувних· в Києві та області 586 стаціонарних та 80 пересувних відділень· в Кіровоградській області 131 стаціонарне та 78 стаціонарних· у Львівській області 370 стаціонарних та 115 пересувних· в Миколаївській області 89 стаціонарних та 61 пересувне· в Одеській області 325 стаціонарних та 84 пересувних· в Полтавській області 141 стаціонарне та 130 пересувне відділення· в Рівненській області 196 стаціонарних та 95 пересувних відділень· в Сумській області 160 стаціонарних та 86 пересувних відділень· в Тернопільській області 126 стаціонарних та 86 пересувних відділень· в Харківській області 302 стаціонарних та 68 пересувних відділень· в Херсонській області 6 стаціонарних та 2 пересувних відділень· в Хмельницькій області 105 стаціонарних та 92 пересувних відділень· в Чернівецькій області 141 стаціонарне та 29 пересувних відділень· в Черкаській області 154 стаціонарних та 105 пересувних відділень· в Чернігівській області 102 стаціонарних та 101 пересувних відділеньЗвертаємо увагу, що через проблеми зі зв’язком інформація на сайті щодо роботи відділень може бути не актуальною. Приносимо вибачення за незручності, ми працюємо над стабілізацією ситуації. Про зміни в роботі ми будемо повідомляти на нашому сайті та на офіційних сторінках Укрпошти в соцмережах.Бережіть себе та рідних, вірте в ЗСУ та зберігайте спокій!