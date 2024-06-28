Укрпошта випускає нову марку "Наші податки – наш захист!"

28 июня 2024, 16:45

27 червня Укрпошта представила новий поштовий випуск «Податки. Армія. Перемога», який складається з двох марок різного номіналу – U та A.

Випуск є частиною Всеукраїнської інформаційної кампанії «Наші податки – наш захист!», підкреслюючи значення податків для зміцнення нашої армії та досягнення перемоги.



В церемонії спецпогашення, яка пройшла у Головпоштамті взяли участь: прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, заступник Головнокомандувача ЗСУ Андрій Лебеденко та міністр фінансів України Сергій Марченко.

“Ми вдячні всім платникам податків, сумлінному та чесному українському бізнесу. Хто зберіг і створює робочі місця, підтримує наше військо, інвестує в Україну. Кожна гривня з податків, які бізнес платить у центральний бюджет, Уряд направляє на оборону нашої держави. Дякую всім, хто працює заради сильної України та нашого європейського майбутнього”, - коментує Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.



Через розв'язану росією повномасштабну війну основна частина державного бюджету України спрямовується на національну безпеку та оборону. Президент Володимир Зеленський у своїй промові підкреслив, що зарплата одного військового забезпечується податками 6-8 працюючих українців. Це означає, що обороноздатність країни залежить від її народу: працюючи та сплачуючи податки, кожен українець робить свій внесок у захист України та її фінансову стабільність.



“Ми назвали новий поштовий випуск «Податки. Армія. Перемога», оскільки ці складові є невід'ємною частиною держави. І цю просту істину має зрозуміти кожен, - підкреслив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. - Перейнявши кращий досвід інших країн, ми віримо, що робимо сьогодні правильні кроки, щоб не тільки донатити, а й платити податки в Україні було круто. Починаємо з себе. Тільки за рахунок продажу марок Укрпошта додатково перерахує 120 млн гривень до державного бюджету цього і наступного року. Купляйте марки, підтримуйте нашу армію!”



На першій марці зображено монету НБУ номіналом одна гривня, що трансформується у зображення гільзи на другій марці. Малюнок на марках влучно передає думку: кожна гривня з держбюджету здатна посилити обороноспроможність країни та зупинити ворога. На тлі марок можна роздивитись працюючі заводи, підприємства та людей, які є фундаментом, що тримають державу, а праворуч – українських воїнів, що йдуть в атаку на ворога, та літаки, які мчать понад хмарами та захищають оборонців з повітря.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев додав:“У війну найвищий прояв патріотизму для бізнесу та громадян в тилу - це сплата податків. Наша армія фінансується виключно за рахунок зібраних нами податків, податки перетворюються у зброю, що боронить нас від ворога”.Поштовий випуск «Податки. Армія. Перемога» представлений у вигляді зчіпки двох марок Одна марка містить зображення монети НБУ номіналом 1 гривня та має додаткову перфорацією у вигляді кола. Номінал марки – U (відповідає тарифу на пересилання внутрішніх простих листів без оголошеної цінності масою до 50 грамів і поштових карток, еквівалент – 15,00 грн). Друга марка містить зображення гільзи. Номінал марки – А (відповідає тарифу на пересилання поштової картки до 20 г до іноземних держав (1.00 $ США). Тираж зчіпки – 210 000 примірників. Кількість зчіпок в аркуші – 3 (6 марок). В оздобленні марок застосовано вибіркове лакування.Тираж конверта «Перший день» – 30 000 примірників, карток – 15 000 примірників, папки – 400 примірників. Художник марок, КПД, картки та штемпеля “Перший день” - Олександр Нікітюк. Придбати поштову марку можна онлайн у Поштовому маркеті та у відділеннях Укрпошти.