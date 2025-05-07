Польща й Нідерланди підписують оборонний союз

7 мая 2025, 9:45

Країни активізують військове партнерство, аби зміцнити європейську безпеку на випадок ослаблення підтримки США. Угоду планують укласти на початку липня у Варшаві.



Про це під час вчорашньої спільної пресконференції повідомили прем’єри обох країн — Дональд Туск і Дік Схоф.