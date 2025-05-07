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7 мая 2025, 9:45

Польща й Нідерланди підписують оборонний союз

Країни активізують військове партнерство, аби зміцнити європейську безпеку на випадок ослаблення підтримки США. Угоду планують укласти на початку липня у Варшаві.

Про це під час вчорашньої спільної пресконференції повідомили прем’єри обох країн — Дональд Туск і Дік Схоф.


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