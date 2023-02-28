США запретили поставлять в РФ и РБ дорогие смартфоны и бытовую технику

28 февраля 2023, 17:49

Согласно решению Министерства торговли США, под экспортные ограничения попадает техника, чья стоимость превышает установленный максимум.

Как сообщает официальный сайт Федерального реестра, новые ограничения затрагивают более 270 кодов товарной номенклатуры из разряда предметов роскоши.

Без специальной лицензии от правительства США американским компаниям запрещено поставлять в РФ и РБ

смартфоны дороже $300;

кондиционеры дороже $750 (оптом);

холодильники дороже $750;

вентиляторы (настенные, напольные, для крыш);

посудомоечные машины, бытовые микроволновые печи, бытовые кофемашины, электрические тостеры;

электронные весы дороже $100;

пылесосы со встроенным электродвигателем дороже $100;

звукозаписывающее и звуковоспроизводящее оборудование и другие товары.