700 единиц вражеской техники отошли от Иванкова в сторону РБ

1 апреля 2022, 12:15

700 единиц вражеской техники отошли от Иванкова в сторону белорусской границы, врага в Киеве не будет, по крайней мере – живого, - бригадный генерал Александр Грузевич



Детали: группировки сил обороны Киева и Киевской области за последние дни зачистили ряд населенных пунктов, полностью взяли их под контроль.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина сообщил заместитель начальника штаба командования Сухопутных войск ВСУ бригадный генерал Александр Грузевич.«Вышгород уже наш, под контролем. Вчера мы нашли почти 7 минных полей большой мощности в пределах населенных пунктов работу ведут саперы ВСУ и ГСЧС. Через день-два мы будем видеть хорошие новости», – сказал Грузевич.За минувшую ночь около 700 единиц техники отошли со стороны Иванкова в сторону Беларуси.Остающиеся вокруг Киева силы врага «еще могут нанести ущерб ракетными ударами, но наши войска ПВО к этому готовы».«Врага в Киеве не будет, по крайней мере, живого», - подытожил Грузевич.