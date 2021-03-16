5 полезных виджетов для iOS

16 марта 2021, 13:00

Виджеты несправедливо отошли на второй план и многие перестали о них вспоминать. iOS 14 получила новую опцию добавления виджетов на домашний экран iPad или же iPhone, что позволяет менять восприятие операционной системы. Чтобы вы оставались в ногу со временем, могли расширить функционал и упростить работу со своим девайсом, мы представляем лучшие виджеты, которые можно добавить на домашний экран.

Google не перестаёт подтверждать, что его карты являются одним из самых продвинутых инструментом для навигации. Данный виджет будет особенно полезным для жителей городов, где приложение знает все маршруты общественного транспорта. В центре уведомлений можно настроить отображение самых ближних остановок метро, трамваев, автобусов, которые туда приезжают. Это приложение пригодится тем, что хочет ориентироваться по времени, сколько ещё есть запаса, чтобы дойти до остановки. В качестве бонуса: виджет позволяет отслеживать время отправления метро.

Если вам не нравится встроенное приложение Apple Погода, то ему всегда можно найти замену. Ассистент погоды ClimaCell позволяет более точно определить, где вы находитесь, отображает атмосферные осадки, которые могут быть на протяжении дня, уровень влажности, температуру ветра и прочее. Также здесь можно почитать статьи об изменении погоды. В данном приложении предусмотрены виджеты чёрного цвета, отлично вписывающиеся в общую картину любого экрана.

Современные полезные виджеты для iOS невозможно представить без сервиса для быстрой проверки и отправки электронных писем. Приложение Gmail прекрасно знают все, кто использует аккаунт Google, а также постоянно заглядывает в электронную почту. Но мало кому известно, что есть вариант, как не переходить всё время в приложение, чтобы просмотреть новые письма или отослать кому-то свои. Нужно только установить представленный виджет и процесс написания письма существенно упростится.

Одним из первых смог обзавестись виджетом стандартный шагомер для iPhone. Скорее всего, это единственный вариант приложения, где функционал целиком поместился в Центре Уведомлений. В виджете отображается всё, что требуется – число пройденных шагов, а также этажей, общие показатели километража. Более того, если пользователь проставит минимальное количество шагов, то цифры автоматически станут зелёными, уведомляя о том, что цель достигнута. К недостаткам этого виджета относится то, что он не обновляется в фоновом режиме. А так всё легко – проще перейти в само приложение, чем ждать, пока подгрузится информация.

Если требуется быстро подписать документ, то для этого нужна ручка, лист, сканер… Оставить подпись на цифровом документе можно легко и просто, если использовать для этого специальный виджет под названием SignEasy. Нужно только добавить его себе на домашний экран и можно спокойно пользоваться. Основным преимуществом представленного приложения является то, что оно позволяет сразу провести сканирование документа, на котором требуется оставить подпись. Также полезной фишкой представленного приложения является то, что можно сделать коллективную подпись по электронной почте и моментально в приложении добавить всех тех, кому будут отправлены копии подписанного электронного документа.

И это далеко не все приложения, которые можно установить на айфон или же айпад. Каждый уверенный пользователь сможет найти для себя оптимальный вариант виджета в зависимости от пожеланий и потребностей.