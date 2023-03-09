В ГУР рассказали о работе "народного спутника"

В ГУР показали снимки с "народного спутника", который купили за деньги украинцев. Благодаря нему уничтожено уже тысячи единиц вражеской техники.
За это время ресурс космического аппарата позволил выявить 360 палаток в местах расположения ВС РФ, а также 7321 объект вражеской военной и специальной техники, в частности:
▪️45 самолетов;
▪️27 вертолетов;
▪️6 ОТРК "Искандер";
▪️36 ЗРК "С300";
▪️12 ЗРК "Панцирь С1";
▪️11 радиолокационных станций;
▪️10 понтонных переправ.
Благодаря возможностям “ICEYE” значительная часть этого перечня уничтожена.