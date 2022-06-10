15-летний парень помог ВСУ уничтожить колону оккупантов под Киевом

10 июня 2022, 15:45

Андрей Покраса с помощью своего игрушечного дрона зафиксировал колонну вражеской техники, которая двигалась на Киев по Житомирской трассе, координаты цели он передал ВСУ. В результате колонну удалось уничтожили.