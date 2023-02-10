Как получить компенсацию за разрушенное из-за войны жилье?

10 февраля 2023, 8:45

Этот вопрос сегодня волнует сотни тысяч украинцев, чьи дома были повреждены или уничтожены в результате попадания вражеских снарядов и ракет.



Первое, что нужно сделать, — это правильно провести фото- и видеофиксацию разрушений.

Для фиксации настройте гаджет на самое высокое качество изображения и, по возможности, включите геолокацию.Фиксируйте разрушение крупным и малым планом, снимайте все внешние и внутренние повреждения. Добавьте привязку к местности: ландшафтные съемки, близлежащая территория, дорожные знаки и другие уникальные объекты, которые позволят точно идентифицировать место съемки.В ходе видеосъемки подробно комментируйте картинку: местонахождение, дату, время, детали повреждения.Не редактируйте фотографии и видеозапись.Сделайте копии результатов фиксации и сохраните их на разных носителях: флешка, файлообменник и т.д.Ольга Онищук с командой национальных экспертов-юристов запустила волонтерскую платформу «Поверни cвоє». На сайте проекта содержится вся информация по вопросам правильной фиксации разрушений и подготовки необходимых для получения компенсации документов.Если пострадавший собственник недвижимости не найдет ответа на свой вопрос на сайте, он сможет направить запрос юристам-волонтерам и получить профессиональный правовой совет.