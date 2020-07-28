Bugatti выпустила игрушечный электрокар Baby II по цене $35 тысяч

Французский автопроизводитель Bugatti выпустил первый в своей истории электрокар. Им стала игрушечная модель Baby II за $35 тысяч.
Это копия автомобиля Bugatti Type 35 (также известной как Pur Sang).
Выпуск модели приурочен к празднованию 110-летия компании Bugatti. Копия будет на 25 % меньше оригинала. Образцом послужил автомобиль, выигравший гран-при в Лионе (Франция) в 1924 году. Игрушечный электрокар получит мощность в 1,3 лошадиных силы и батарею на 1,4 кВт. На сайте компании указано, что автомобиль выпустят ограниченным тиражом в 500 штук.
Bugatti Type 35 — это гоночный автомобиль, выпускавшийся в начале XX века. За время своего существования он выиграл более двух тысяч гонок, благодаря чему стал одним из самых успешных авто своего времени. Первый Bugatti Baby появился в 1926 году. Его построил сам Этторе Бугатти (Ettore Bugatti) для своего сына.
(С) 3Dnews