25 июля 2022, 9:45

ВСУ удалось уничтожить российскую станцию радиоэлектронной борьбы "Репелент-1" возле Каховской ГЭС — Братчук.

По словам спикера Одесской ОВА, это произошло 19 июля."Пункт управления этой станции размещается в бронированном кунге, оснащенном системой защиты от химического и бактериологического оружия. "Реппелент-1" впервые продемонстрирован в РФ в сентябре 2016 года на оборонной выставке", — рассказал Братчук.Он добавил, что "аналоговнет" рашистов способен обнаруживать миниатюрные воздушные цели по их сигналам управления на расстоянии 30-35 км.Станция также способна глушить беспилотники только на расстоянии не более 2,5 км, и весит больше 20 тонн.