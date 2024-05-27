У Генштабі проведуть масштабне скорочення штату

27 мая 2024, 10:15

Він скоротиться на 60%.



За словами бригадного генерала, частину підрозділів розформують, а частину передадуть до інших родів та видів ЗСУ.

"Цей процес включає розформування низки військових організаційних структур, формування нових, а також проведення оптимізації уже існуючих. Зазначені заходи дозволять усунути дублювання функцій, а також зменшити штатну чисельність на 60%", - пояснив начальник Головного управління оборонного планування Генштабу ЗСУ Євгеній Острянський,.Завдяки вивільненому особовому складу планується доукомплектувати органи управління оперативного та тактичного рівнів, а також бойові військові частини.