Где найти необходимые запчасти для смартфона

19 января 2021, 11:21

Индустрия коммуникационных устройств стремительно развивается. Ежедневно выпускаются новые модели смартфонов и планшетов. Рынок запасных частей идет в ногу со временем, и такими же темпами производится продукция нового класса качества.На одну и ту же модель смартфона как правило в интернет магазине запчастей можно найти несколько вариантов по разной цене.

Классы качества

При выборе комплектующих необходимо помнить, что все запасные части делятся на следующие классы качества:

Copy (ААА) - недорогой бюджетный экземпляр, сделанный из дешевого сырья. Поэтому у него небольшой срок службы. Эти запчасти принципиально отличаются от оригинальных по качеству и стоимости.

High Copy (HC) - это тоже бюджетная копия, близкая по своим характеристикам к оригиналу. Фурнитура выполнена из материалов, по качеству близких к оригиналу. Они могут отличаться от оригинала яркостью, цветовым контрастом, звуком, качеством пластика и т.д. Запасные части класса Copy очень часто продаются под видом класса High Copy.

Grade B (Copy / High Copy) - это запчасть с основными техническими характеристиками запчасти класса Copy / High Copy. Однако он может иметь определенный заводской дефект, такой как неравномерная подсветка, дефектный пиксель, измененная контрастность или искажение цвета. Цена на запчасть Grade B значительно ниже, чем цена собственно запчасти Copy / High Copy.

Original PRC - это оригинальная запчасть высокого качества. Этот класс запчастей включает оригинальные комплектующие. В некоторых случаях возможно использование компонентов от китайских производителей, аналогичных оригинальным. Такие запчасти упоминаются в названии товара.

Выбор магазина

Для заказа необходимых запчастей необходимо выбрать проверенный интернет магазин запчастей для телефонов. Где регулярно следят за появлением новинок на рынке смартфонов. Где всегда можно найти или выбрать дисплей, любой сенсор или другие запчасти для своего устройства по доступной цене.

Например, в магазине запчастей для телефонов "Всеплюс" можно найти широкий ассортимент продукции для смартфонов iPhone, смартфонов Samsung, Nokia, Xiaomi, Huawei и других китайских производителей.

По статистике продаж в магазине определили, что наиболее востребованными являются следующие запчасти:

- корпус;

- клавиатура;

- шлейфы;

- экраны;

- электронные компоненты.

Так, если корпус смартфона поцарапался, то можно его обновить и при этом освежить внешний вид. Так, в ассортименте имеются High Copy корпуса iPhone 11 белого, серебристого, зеленого и желтого цвета. Для iPhone XR - синий, желтый, оранжевый. Можно выбрать яркие или наоборот классические корпуса и для других смартфонов.

Помимо корпусов, интернет магазин предлагает большой выбор дисплеев, аккумуляторов, камер, микросхем, разъемов, шлейфов, кнопок, динамиков, микрофонов и других запчастей для различных моделей смартфонов.

Рекомендуем устанавливать запчасти в специализированных сервисных центрах или обращаться к надежным и проверенным специалистам. Неправильная установка приводит к повреждению компонентов или запчасти в целом. В таких случаях гарантийные условия не применяются.