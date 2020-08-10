Gulfstream Aerospace обеспечит всех нужными запчастями

10 августа 2020, 11:15

Компания Gulfstream Aerospace открыла новый глобальный центр распределения запасных частей для самолетов рядом с международным аэропортом Атланта Хартсфилд-Джексон, который является самым загруженным аэропортом в США и обеспечивает связь, позволяющую быстро доставлять детали по всему миру. Созданный в партнерстве со специалистом по складированию и логистике Crane Worldwide Logistics, на складе находится около 23 миллионов долларов США в виде запасных частей.

«…Хартсфилд-Джексон, как правило, предлагает более 150 внутренних и 70 международных беспосадочных рейсов и был назван самым эффективным аэропортом в мире…», - сказал Дерек Циммерман, президент подразделения поддержки клиентов самолета, добавив, что делает его оптимальным выбором для OEM-производителей. новейший склад. «…Распределяя запчасти напрямую из Атланты, мы можем сэкономить на доставке и времени доставки, чтобы обеспечить наиболее оперативное обслуживание для наших клиентов…».Основной распределительный центр поддержки клиентов компании находится в Саванне, с дополнительными спутниковыми местоположениями в Ван Найс, Калифорния; Тетерборо, Нью-Джерси; Амстердам; Базель; Гонконг; и Сингапур. Глобальный запас запчастей Gulfstream в настоящее время составляет более 1,3 миллиарда долларов.