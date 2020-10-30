Какими бывают кузовные запчасти для авто

30 октября 2020, 9:50

У всех автомобилей периодически случаются поломки: изнашиваются детали, ломаются механизмы, выходят из строя агрегаты и так далее. Элементы кузова также могут приходить в негодность, но преимущественно из-за неподходящих условий эксплуатации, провоцирующих коррозию.

Если это произошло, для транспортного средства могут понадобиться новые кузовные запчасти. Так называют детали, которые влияют на экстерьер и функциональность корпуса машины:

бампер и его крепления;

крышка багажника;

защита мотора и трансмиссии;

пороги;

крылья и так далее.

Зачастую автовладельцам нужны детали для тюнинга — колесные арки, капоты и прочее. Такие комплектующие не только обновляют внешний вид транспортного средства, но и могут положительно сказаться на его аэродинамике, а также устойчивости и управляемости.

Чтобы автомобильные запчасти отличались долговечностью, их изготавливают из стеклопластика, карбона и подобных материалов.

Одними из самых востребованных деталей являются бамперы. В некоторых случаях их можно выправить, однако во время этого процесса разрушается хромовое покрытие. Также может потребоваться дополнительная полировка. Учитывая сложность и высокую стоимость ремонтных работ, более предпочтительным вариантом является замена бамперов на новые. Заказать такие для определенной модели автомобиля можно на сайте https://oiler.ua/.

Крылья также очень популярны у автовладельцев, а меняют их на новые даже в том случае, если деформации можно устранить выправлением. Это вновь обусловлено сложностью таких работ, которые зачастую обходятся владельцам авто дороже, чем замена.

Капот и крышка багажника периодически нуждаются в замене, так как в процессе эксплуатации могут ломаться их крепления. Дополнительную сложность вызывают сильные деформации данных элементов, так как в большинстве случаев их невозможно выправить с технической точки зрения. Это обусловлено тем, что при повреждении этих деталей практически всегда деформируется и металлический профиль, отвечающий за жесткость корпуса.

Запасные части могут быть двух видов — оригинальные и дубликаты. В первом случае подразумеваются высококачественные элементы кузова, которые производятся заводом-производителем. Такие комплектующие не имеют брака, создаются в соответствии со стандартами бренда, а также на них распространяется заводская гарантия.

В свою очередь дубликаты не всегда отличаются качеством, могут не подходить к своим посадочным местам, а изготавливают их, как правило, заводы, не имеющие нужной лицензии. Их единственное преимущество в сравнении с оригинальными — низкая цена. Однако с такими деталями автовладельцам нужно быть готовыми к тому, что новые запчасти могут сломаться в любой момент.