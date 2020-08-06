Выбор и покупка автозапчастей в интернете

Все автомобили нуждаются в периодическом ремонте. Необходимо проводить плановые замены различных частей, чтобы гарантировать безопасную работу механизмов. Так периодически, после определенного пробега, необходимо менять масло, фильтры, проверять уровень рабочих жидкостей, проверять тормозные колодки и диски, смотреть за исправностью электрооборудования, системы отопления-кондиционирования воздуха, проверять переднюю и заднюю подвески, рулевое управление и т.д.
Для всего этого необходимо заказывать подходящие именно для вашего автомобиля запчасти. Так, если у вас, к примеру японская машина, то существуют интернет-магазины,торгующие комплектующими именно для моделей из Страны восходящего солнца, например, Джапан Карс. Поэтому логично обратиться к специалистам, которые подберут наилучшие варианты среди моря разнообразных запчастей.
Как правило, в интернет-магазинах предлагаются как оригинальные комплектующие и расходные материалы от ведущих производителей, так и их более дешевые аналоги. Поэтому при самостоятельном выборе автозапчастей необходимо обращать внимание на соответствие по характеристикам заменяющих запчастей.
Необходимо регулярно проводить плановое ТО по следующим направлениям:
- Диагностика двигателя автомобиля - каждые 20-40 тыс. км.
- Диагностика подвески - не реже чем 1 раз при пробеге 10-12 тыс. км.
- Диагностика тормозной системы - каждые 50 тыс. км, или 1 раз в 2 года.
- Замена масла двигателя производится, опираясь на рекомендации производителя автомобиля.
- Полнообьёмная замена масла в коробке передач производится в соответствии с рекомендациями сервисной книжки на автомобиль.
- Промывка инжекторов.
- Замена свечей.
- Замена тормозной жидкости - не реже, чем 1 раз в 2 года, или каждые 50 тыс. км пробега.
- Проверка /замена аккумулятора - каждые 15-20 тыс. км.
- Замена фильтров. Масляный фильтр необходимо менять одновременно с заменой масла. А воздушный фильтр - после каждых 10-15 тыс.км. Фильтра салона меняется через каждые 15- 20 тыс. км. Топливный фильтр раз в 40-60 тыс. км.
- Проверка состояния электрооборудования автомобилей.
- Проверка состояния рулевого управления.
- Проверка давления в колесах.
- Осмотр днища автомобиля, выхлопной системы.
Помните, что при прохождении технического планового обслуживания вы прежде всего заботитесь о собственной безопасности, безопасности ваших пассажиров и всех участников дорожного движения!