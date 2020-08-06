Выбор и покупка автозапчастей в интернете

6 августа 2020, 8:58

Все автомобили нуждаются в периодическом ремонте. Необходимо проводить плановые замены различных частей, чтобы гарантировать безопасную работу механизмов. Так периодически, после определенного пробега, необходимо менять масло, фильтры, проверять уровень рабочих жидкостей, проверять тормозные колодки и диски, смотреть за исправностью электрооборудования, системы отопления-кондиционирования воздуха, проверять переднюю и заднюю подвески, рулевое управление и т.д.



Для всего этого необходимо заказывать подходящие именно для вашего автомобиля запчасти. Так, если у вас, к примеру японская машина, то существуют интернет-магазины,торгующие комплектующими именно для моделей из Страны восходящего солнца, например, Джапан Карс. Поэтому логично обратиться к специалистам, которые подберут наилучшие варианты среди моря разнообразных запчастей.



Как правило, в интернет-магазинах предлагаются как оригинальные комплектующие и расходные материалы от ведущих производителей, так и их более дешевые аналоги. Поэтому при самостоятельном выборе автозапчастей необходимо обращать внимание на соответствие по характеристикам заменяющих запчастей.

Необходимо регулярно проводить плановое ТО по следующим направлениям:



- Диагностика двигателя автомобиля - каждые 20-40 тыс. км.

- Диагностика подвески - не реже чем 1 раз при пробеге 10-12 тыс. км.

- Диагностика тормозной системы - каждые 50 тыс. км, или 1 раз в 2 года.

- Замена масла двигателя производится, опираясь на рекомендации производителя автомобиля.

- Полнообьёмная замена масла в коробке передач производится в соответствии с рекомендациями сервисной книжки на автомобиль.

- Промывка инжекторов.

- Замена свечей.

- Замена тормозной жидкости - не реже, чем 1 раз в 2 года, или каждые 50 тыс. км пробега.

- Проверка /замена аккумулятора - каждые 15-20 тыс. км.

- Замена фильтров. Масляный фильтр необходимо менять одновременно с заменой масла. А воздушный фильтр - после каждых 10-15 тыс.км. Фильтра салона меняется через каждые 15- 20 тыс. км. Топливный фильтр раз в 40-60 тыс. км.

- Проверка состояния электрооборудования автомобилей.

- Проверка состояния рулевого управления.

- Проверка давления в колесах.

- Осмотр днища автомобиля, выхлопной системы.

Помните, что при прохождении технического планового обслуживания вы прежде всего заботитесь о собственной безопасности, безопасности ваших пассажиров и всех участников дорожного движения!