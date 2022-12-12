Нидерланды поставляют в Украину запчасти и оборудование для ремонта энергетики

12 декабря 2022, 17:15

"С октября РФ провела многочисленные атаки на энергетическую сеть Украины. Несмотря на все усилия, проводить ремонт становится все сложнее, отчасти из-за нехватки материалов. Недавно состоялось несколько обсуждений с Украиной и Европейской комиссией, чтобы определить, какие детали и оборудование наиболее необходимы.

Вклад в размере около 6 миллионов евро в виде материалов может быть использован для ремонта электросети. Детали этой отправки, такие как конечный пункт назначения, не разглашаются по соображениям безопасности", — говорится в заявлении Нидерландов.