В РФ остановился один из крупнейших производителей микроэлектроники

22 октября 2024, 11:15

Речь идет о заводе "Кремний ЭЛ", который производит продукцию для Минобороны РФ.

В пресс-службе компании отмечают, что из-за атаки беспилотников нарушено энергоснабжение, повреждены объекты энергетической инфраструктуры и технологические производственные цепи.Директор завода Олег Данцев заявил, что они работают над восстановлением, но "есть трудности с покупкой запасных частей"."Кремний ЭЛ" — один из крупнейших производителей микроэлектроники на России. 94% продукции предприятия в 2017 году было произведено на нужды Минобороны РФ. Он производит детали для систем ПВО "Панцирь" и ракетных комплексов "Искандер".