Какие комплектующие чаще всего выходят из строя в смартфонах?

10 августа 2021, 17:26

На самом деле в мобильном устройстве может сломаться абсолютно все, а некоторые модели даже славятся типичными поломками.

Но чаще всего выходит из строя конечно же дисплейный модуль, который обычно получает серьезные повреждения после удара или падения. Нередким явлением будет поломка гнезда для зарядки, а также проблемы связанные с аккумулятором. Поэтому сегодня рассмотрим самые уязвимые элементы телефонов и, возможно, найдем несколько способов по предотвращению поломок.

Батарея и ограниченный срок службы

Крайне редко, но бывает, что даже самый лучший аккумулятор смартфона может выйти из строя. Из-за неправильной эксплуатации химический элемент может даже вздуваться, что крайне небезопасно. В любом случае, когда проявляются проблемы с автономностью устройства, как можно быстрей необходимо установить новый батарейный узел, так как он имеет ограниченный срок службы и восстановлению не подлежит.

Разъем для зарядки поврежден

Поскольку мы упомянули систему питания телефона, то стоит обратить внимание еще на одну довольно частую неисправность, а именно повреждение гнезда для зарядки. Неудивительно, ведь зарядное устройство подключается несколько раз в день, а разъем питания имеет достаточно деликатную конструкцию. Но неприятные последствия поломки этого узла можно предотвратить. Старайтесь не пользоваться смартфоном во время его зарядки.

Треснувший или поврежденный экран

Это не только самый распространенный, но и самый дорогой в ремонте дефект. Владельцы смартфонов Xiaomi могут перейти по этой ссылке https://www.aks.ua/catalog/displei-ekrany/brand/xiaomi и увидеть стоимость подобных запчастей. Поэтому стоит обеспечить наилучшую защиту экрана от царапин и более серьезных повреждений путем установки защитных аксессуаров. Сделать это лучше сразу же после покупки телефона.

Конечно рекомендуемыми типами чехлов являются те, которые смягчают возможное падение, а также - защищающие всю поверхность дисплея. В паре с чехлом также неплохо работает закаленное стекло, тогда ваш смартфон будет действительно защищен от любых передряг.

Избегайте воды как... огня

Проблема заключается в том, что большинство телефонов совершенно неустойчивы к негативному воздействию воды. И не верьте Apple, что iPhone полностью водонепроницаем. Многие пользователи уже убедились в обратном.

К счастью, сервисные центры научились бороться с этим “недугом” и если телефон после затопления вовремя оказался в руках специалистов, то скорее всего его удастся восстановить до рабочего состояния.