Механические повреждения MacBook: какие бывают и что делать

5 апреля 2018, 13:45

Продукция Apple считается одной из наиболее надежных на рынке цифровой техники и поломки случаются, как правило, по вине самих пользователей.

К таким относят попадание влаги, механические повреждения после падений и оголение провода питания.

Специалисты компаний Macbook.kiev.ua и Ihappy.com.ua рассказали, что делать в случае таких повреждений и как их предотвратить.

В MacBook попала жидкость

Жидкость обычно попадает на клавиатуру, трекпад и внутренние платы гаджета. В таких случаях клиенты обращаются в сервисный центр и жалуются на залипание клавиатуры и медленную работу устройства. В отдельных случаях из-за влаги у “макбука” не работает зарядка, экран или трекпад.

Что делать. Для каждого случая выполняется индивидуальный ремонт. “Пронесло” — это когда работы ограничиваются чисткой и просушкой ноутбука, а не заменой деталей. Подробнее о профилактике и ремонте внутренних деталей “макбука” можете прочитать на сайте сервисного центра Macbook.kiev.ua.

Как предотвратить. Психологи советуют не совмещать еду и работу. Во-первых, это повышает продуктивность. Во-вторых, поможет избежать пролитого чая или сока на ноутбук. Если вы уже пролили жидкость - переверните MacBook, чтобы слить ее, и как можно быстрее отправляйтесь в сервисный центр для осмотра и сушки. Ведь даже если устройство продолжает работать, оставшаяся влага начнет окислятся.

Корпус “макбуков” изготовлен из алюминия по фирменной технологии Apple Unibody, что позволяет ноутбуку быть очень прочным. Но при сильном падении и он может повредиться. В таких случаях наблюдается деформация корпуса, расслоение экранного блока, проблема с петлями экрана и др.

Что делать. Необходимые работы для восстановления гаджета в таких случаях — это рихтовка корпуса и поврежденных элементов. Если после падения корпус лишь слегка поцарапался, то с этим нужно просто смириться и продолжать пользоваться гаджетом. Если потертостей много — покупайте чехол-накладку.

Как предотвратить. Первое и самое главное — будьте осторожны и предусмотрительны. Не спите с “макбуком”, не ложите его на край стола или колен и не носите в одной руке. Также используйте средства защиты. В данном случае это чехол. Благодаря ему ваш MacBook заиграет новыми яркими красками и будет защищен от дальнейших внешних повреждений и легких падений. Ассортимент чехлов сейчас очень большой. К примеру, на сайте iHappy, интернет-магазина аксессуаров для цифровой техники, представлены чехлы для MacBook разных цветов — от Pink до Transparent.

Одной из причин, почему “макбук” стал разряжаться быстрее, является естественный износ батареи. В остальном же есть объективные причины:

Кабель зарядного устройства уязвим к механическим повреждениям. В частности, он может порваться или оголиться. Использование такой зарядки чревато даже сгоранием батареи. Что делать : как можно быстрее купите новое зарядное устройстсво.

: как можно быстрее купите новое зарядное устройстсво. Одновременно работает много приложений. Что делать : закройте лишние приложения.

: закройте лишние приложения. Сломалась плата или отошли внутренние контакты. Что делать : обратитесь в сервисный центр за диагностикой и обслуживанием.

: обратитесь в сервисный центр за диагностикой и обслуживанием. Внутри гаджета влага или много пыли. Что делать: обратитесь в сервисный центр за диагностикой и чисткой.

Как предотвратить. Проблемы “макбука” можно предотвратить и “залечить” еще в начальной стадии. Для этого нужно периодически проводить осмотр гаджета специалистами.