Механические повреждения MacBook: какие бывают и что делать

Продукция Apple считается одной из наиболее надежных на рынке цифровой техники и поломки случаются, как правило, по вине самих пользователей.
К таким относят попадание влаги, механические повреждения после падений и оголение провода питания.
Специалисты компаний Macbook.kiev.ua и Ihappy.com.ua рассказали, что делать в случае таких повреждений и как их предотвратить.
В MacBook попала жидкость
Жидкость обычно попадает на клавиатуру, трекпад и внутренние платы гаджета. В таких случаях клиенты обращаются в сервисный центр и жалуются на залипание клавиатуры и медленную работу устройства. В отдельных случаях из-за влаги у “макбука” не работает зарядка, экран или трекпад.
Что делать. Для каждого случая выполняется индивидуальный ремонт. “Пронесло” — это когда работы ограничиваются чисткой и просушкой ноутбука, а не заменой деталей. Подробнее о профилактике и ремонте внутренних деталей “макбука” можете прочитать на сайте сервисного центра Macbook.kiev.ua.
Как предотвратить. Психологи советуют не совмещать еду и работу. Во-первых, это повышает продуктивность. Во-вторых, поможет избежать пролитого чая или сока на ноутбук. Если вы уже пролили жидкость - переверните MacBook, чтобы слить ее, и как можно быстрее отправляйтесь в сервисный центр для осмотра и сушки. Ведь даже если устройство продолжает работать, оставшаяся влага начнет окислятся.
Повредился корпус
Корпус “макбуков” изготовлен из алюминия по фирменной технологии Apple Unibody, что позволяет ноутбуку быть очень прочным. Но при сильном падении и он может повредиться. В таких случаях наблюдается деформация корпуса, расслоение экранного блока, проблема с петлями экрана и др.
Что делать. Необходимые работы для восстановления гаджета в таких случаях — это рихтовка корпуса и поврежденных элементов. Если после падения корпус лишь слегка поцарапался, то с этим нужно просто смириться и продолжать пользоваться гаджетом. Если потертостей много — покупайте чехол-накладку.
Как предотвратить. Первое и самое главное — будьте осторожны и предусмотрительны. Не спите с “макбуком”, не ложите его на край стола или колен и не носите в одной руке. Также используйте средства защиты. В данном случае это чехол. Благодаря ему ваш MacBook заиграет новыми яркими красками и будет защищен от дальнейших внешних повреждений и легких падений. Ассортимент чехлов сейчас очень большой. К примеру, на сайте iHappy, интернет-магазина аксессуаров для цифровой техники, представлены чехлы для MacBook разных цветов — от Pink до Transparent.
“Макбук” начал быстро разряжаться
Одной из причин, почему “макбук” стал разряжаться быстрее, является естественный износ батареи. В остальном же есть объективные причины:
- Кабель зарядного устройства уязвим к механическим повреждениям. В частности, он может порваться или оголиться. Использование такой зарядки чревато даже сгоранием батареи. Что делать: как можно быстрее купите новое зарядное устройстсво.
- Одновременно работает много приложений. Что делать: закройте лишние приложения.
- Сломалась плата или отошли внутренние контакты. Что делать: обратитесь в сервисный центр за диагностикой и обслуживанием.
- Внутри гаджета влага или много пыли. Что делать: обратитесь в сервисный центр за диагностикой и чисткой.
Как предотвратить. Проблемы “макбука” можно предотвратить и “залечить” еще в начальной стадии. Для этого нужно периодически проводить осмотр гаджета специалистами.