22 октября 2024, 12:45

Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине на $400 млн

Журналистка Лара Селигман из The Wall Street Journal в Х опубликовала письмо министерства обороны США для СМИ, в котором раскрывается, что вошло в пакет помощи для Украины:



▪️боеприпасы для ракетных систем HIMARS;

▪️155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, а также 60-мм, 81-мм и 120-мм минометные системы и снаряды к ним;

▪️противотанковые ракеты TOW и противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

▪️бронетранспортеры М113;

▪️спутниковые средства связи, стрелковое оружие и боеприпасы, гранаты и учебное оборудование, оборудование и боеприпасы для подрывных работ;

▪️оборудование для защиты критической национальной инфраструктуры;

▪️запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.

