22 октября 2024, 12:45

Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине на $400 млн

Журналистка Лара Селигман из The Wall Street Journal в Х опубликовала письмо министерства обороны США для СМИ, в котором раскрывается, что вошло в пакет помощи для Украины:

▪️боеприпасы для ракетных систем HIMARS;
▪️155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, а также 60-мм, 81-мм и 120-мм минометные системы и снаряды к ним;
▪️противотанковые ракеты TOW и противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
▪️бронетранспортеры М113;
▪️спутниковые средства связи, стрелковое оружие и боеприпасы, гранаты и учебное оборудование, оборудование и боеприпасы для подрывных работ;
▪️оборудование для защиты критической национальной инфраструктуры;
▪️запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.
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