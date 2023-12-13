Что войдет в новый пакет помощи от США

Джо Байден во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме объявил о выделении пакета помощи на $200 млн.
На сайте Госдепа США уточнили, что в него войдет:
▫️боеприпасы для средств противовоздушной обороны;
▫️компоненты системы ПВО;
▫️боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем;
▫️артиллерийские боеприпасы (включая 155-мм и 105-мм);
▫️высокоскоростные ракеты для борьбы с РЛС;
▫️бронебойные боеприпасы;
▫️боеприпасы для стрелкового оружия;
▫️комплекс средств поражения;
▫️барьеры HESCO и запасные части.