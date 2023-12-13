Что войдет в новый пакет помощи от США

13 декабря 2023, 8:15

Джо Байден во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме объявил о выделении пакета помощи на $200 млн.

На сайте Госдепа США уточнили, что в него войдет:▫️боеприпасы для средств противовоздушной обороны;▫️компоненты системы ПВО;▫️боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем;▫️артиллерийские боеприпасы (включая 155-мм и 105-мм);▫️высокоскоростные ракеты для борьбы с РЛС;▫️бронебойные боеприпасы;▫️боеприпасы для стрелкового оружия;▫️комплекс средств поражения;▫️барьеры HESCO и запасные части.