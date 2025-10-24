У ЄС відклали рішення щодо активів РФ для України, — Bloomberg

24 октября 2025, 10:15

Лідери Євросоюзу відклали рішення щодо використання заморожених активів РФ для допомоги Україні. Процес затягується через якесь прохання Бельгії.

Чому рішення щодо активів РФ затягнеться до кінця 2025 рокуЯк пише агентство, рішення відклали через те, що Бельгія зажадала більш серйозних гарантій, що вона не нестиме відповідальності за ризики, пов'язані з кредитами на 140 млрд євро (163 млрд доларів).За словами джерел, лідери ЄС звернулися до Єврокомісії з проханням підготувати варіанти для розгляду на наступному саміті. Вони додали, що мета — досягти остаточної угоди до кінця року.Нагадаємо, днями голова Євроради Антоніу Кошта заявив, що ЄС продовжить фінансувати Україну протягом наступних двох років. Reuters зазначає, що Брюссель хоче залучати доходи від заморожених активів РФ.