У Киевстар самые большие средняя скорость и покрытие сети - Speedtest

11 августа 2021, 10:45

Киевстар отметили как оператора с самой высокой средней скоростью мобильного интернета и крупнейшим покрытием.

Такие данные получены по результатам анализа тестов в приложении Speedtest от Ookla в первом полугодии 2021 года.

«Конкуренция на телеком-рынке Украины очень высока. Качество покрытия и скорость интернета – одни из главных критериев выбора оператора связи для клиентов. Киевстар прилагает много усилий и инвестирует значительные средства в развитие сети, а также в то, чтобы наши абоненты получали лучшие сервисы. И я рад, что нашу работу отметили независимые международные эксперты, которые являются мировыми лидерами в этой сфере», – прокомментировал Александр Комаров, президент Киевстар.

Оператор уже в третий раз становится лидером по скорости мобильного интернета. С началом внедрения 4G средняя скорость загрузки данных в сети Киевстар выросла почти в 2 раза, с 17,9 Мбит/с в 2018 году до 33,2 Мбит/с в первом полугодии 2021, что является наибольшим показателем среди мобильных операторов Украины. Это подтверждено результатами более 540 000 тестов, которые абоненты сделали в мобильном приложении Speedtest.

За первые 6 месяцев 2021 года Киевстар продемонстрировал самую лучшую динамику роста скорости интернета - она увеличилась на 24%, по сравнению с данными второго полугодия 2020 года. Загрузив приложение Speedtest для Android или Iphone абоненты могут проверить скорость интернета и у себя. Тем более, что Киевстар сделал использования мобильного интернета в приложении нетарифицируемым для всех абонентов, то есть мегабайты не будут списываться.

Также Киевстар получил наибольшее количество баллов при тестировании покрытия в Speedtest – 595, что на 20% больше, чем у ближайшего конкурента. Эта оценка формируется на основе анализа количества локаций, где операторы предоставляют свои услуги и качества мобильной связи в каждой из них.

Например, 4G сеть Киевстар сегодня работает в более чем 15 тысячах городов и сел, где проживает 88% населения Украины.

Напомним, что Ookla является лидером по тестированию и анализу скорости фиксированного и мобильного интернета. Ежедневно благодаря приложению пользователи во всем мире проводят более 10 млн тестов. По итогам 2018 и 2019 Киевстар уже был отмечен компанией как оператор с самой высокой средней скоростью мобильного интернета в Украине.