Киевстар – оператор с самым быстрым мобильным интернетом по итогам 2018

1 марта 2019, 11:15

По результатам анализа тестов в приложении Speedtest компании Ookla, Киевстар стал оператором с самой высокой средней скоростью мобильного интернета в Украине.

Для определения лидера Ookla проанализировала более 4,7 млн тестов скорости, в которых участвовали абоненты всех мобильных операторов Украины в 2018 году

«В 2018 году мы инвестировали в развитие телеком-сети 3,1 млрд грн и заплатили за лицензии для развития новых технологий почти 4 млрд грн. Мы также установили наибольшее количество базовых станций, в том числе для связи 4G. Это позволило Киевстар предоставлять абонентам услуги мобильной передачи данных высокого качества и с наивысшей скоростью», – комментирует результаты Speedtest Awards Александр Комаров, президент Киевстар.

Согласно данным Ookla, в сети Киевстар показатель скорости Speed ​​Score – 16.32, что является самым высоким результатом среди мобильных операторов Украины. Этот показатель включает данные о скорости загрузки (Download) и передачи (Upload) данных независимо от стандарта: как 4G, так и 2/3G. Это позволяет всесторонне и объективно оценить скорость работы сети.

При этом, средняя скорость загрузки в сети Киевстар в конце года выросла до 21.11 Мбит/c, по сравнению с 15.05 Мбит/c по данным первого и второго кварталов 2018 года. Рост средней скорости мобильного интернета связан с увеличением территории 4G связи. В настоящее время сеть 4G Киевстар охватила 3916 населенных пунктов, где проживают 22,2 млн жителей Украины, а это – 53,4% населения.

«Нам приятно уже во второй раз отметить Киевстар как оператора с самой быстрой мобильной сетью в Украине на основе нашего тщательного анализа. Эта награда является свидетельством исключительной эффективности компании, которую подтвердили ее же клиенты в третьем и четвертом кварталах 2018 года», – отметил Джейми Стивен, исполнительный вице-президент Ookla.

Ookla, компания, которой принадлежит приложение Speedtest, является лидером по тестированию и анализу скорости фиксированного и мобильного интернета. Согласно данным компании, ежедневно благодаря приложению пользователи проводят больше 10 млн тестов, поэтому Ookla имеет полную аналитику по доступности и эффективности фиксированного и мобильного интернета в мире.