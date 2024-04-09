Київстар інвестував 12,3 млрд. грн. в економіку України за два останніх роки

9 апреля 2024, 13:45

Національний телеком оператор, не зважаючи на виклики воєнного часу, продовжує будівництво мережі 4G і збільшує інвестиції в Україну.



Забезпечення стійкості телеком мережі та будівництво покриття 4G-зв`язку є головним завданням Київстару. З 2022 року по грудень 2023 року компанія інвестувала в Україні 12,3 млрд грн. У 2023 році компанія збільшила інвестиції на 6,8% у порівнянні з 2022 роком, до 6,364 млрд грн, що є найбільшою сумою капітальних витрат за останні три роки. Майже 100% мережі мобільного зв`язку Київстару на підконтрольній території працює у звичному режимі, забезпечуючи населення України життєво необхідними послугами.

Завдяки інвестиціям компанії вдалося збільшити територію покриття мережі 4G. Так, станом на 1 кв 2024 року, понад 95% населення на підконтрольній території має доступ до послуг швидкісного мобільного інтернету. У ряді областей компанія досягла майже 100% покриття 4G-зв`язку. У Київській області доступ до послуг 4G є у 99% населення, у Дніпропетровській та Одеській – майже у 98%, в Житомирській, Волинській і Рівненській – у 96% населення. З 2022 року і по сьогодні територія мережі 4G Київстару збільшилась на понад 4 тисячі населених пунктів, збудовано 1400 нових технологічних майданчиків, на яких встановлено обладнання для мобільного зв`язку, і 12 тисяч базових станцій модернізовано для збільшення швидкості мобільного інтернету.Київстар будує радіопокриття уздовж автомобільних трас національного і міжнародного значення. Цей проєкт розпочато в січні 2022 року, і менш ніж за рік радіопокриттям мережі 4G забезпечено понад 7 тисяч кілометрів міжнародних автодоріг і 6 тисяч кілометрів автодоріг національного значення. Такі автотраси як Київ-Львів, Київ-Чоп, Одеса-Кишинів забезпечені зв`язком 4G майже на всій протяжності шляху.Важливим фокусом роботи Київстару є енергонезалежність мережі. У цей проєкт компанія інвестувала понад 1 мільярд гривень. За ці кошти придбано дизель-генератори для ключових сайтів мережі, забезпечено резервним живленням усі визначені РНБО важливі об`єкти, на базових станціях встановлено понад 100 тисяч нових акумуляторів, які забезпечать до 4 годин роботи обладнання без використання електроживлення.У найближчі три роки Київстар планує інвестувати в Україні 600 млн доларів США для відбудови інфраструктури в деокупованих населених пунктах і для розвитку нових технологій зв`язку.