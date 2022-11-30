30 ноября 2022, 18:15

Уже после окончания военных действий Украина сможет вступить в НАТО, — генсек

Он добавил, что у РФ нет права вето на то, чтобы запрещать кому-либо присоединяться к Альянсу.

 
Оцените новость:
  • 0 оценок