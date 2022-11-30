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30 ноября 2022, 18:15
Уже после окончания военных действий Украина сможет вступить в НАТО, — генсек
Он добавил, что у РФ нет права вето на то, чтобы запрещать кому-либо присоединяться к Альянсу.
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