Президентка Грузії Зурабішвілі наклала вето на закон про "іноагентів"

20 мая 2024, 12:15

За словами Зурабішвілі, вето має юридичну силу і сьогодні буде передано до парламенту.



"Сьогодні я наклала вето на "російський закон", який суперечить нашій Конституції, європейським стандартам і, таким чином, є перешкодою на нашому європейському шляху. Це вето є цілком законним і сьогодні буде передано до парламенту. Цей закон не підлягає жодним змінам, жодним вдосконаленням, тому є дуже простим правом вето. Цей закон має бути скасований", – сказала президентка.