Парламент Швейцарии разрешил правительству страны одобрять экспорт оружия — СМИ

20 декабря 2023, 11:15

Обе палаты парламента Швейцарии разрешили правительству отступать от ограничений на экспорт оружия в исключительных случаях, сообщает Swissinfo.



Издание добавляет, что в прошлом году Швейцария экспортировала рекордное количество военной продукции. Сейчас в стране ведутся дискуссии о том, как экспорт оружия, особенно во время войны, согласовывается со швейцарским нейтралитетом и гуманитарными традициями страны.