Обе палаты парламента Швейцарии разрешили правительству отступать от ограничений на экспорт оружия в исключительных случаях, сообщает Swissinfo.
Издание добавляет, что в прошлом году Швейцария экспортировала рекордное количество военной продукции. Сейчас в стране ведутся дискуссии о том, как экспорт оружия, особенно во время войны, согласовывается со швейцарским нейтралитетом и гуманитарными традициями страны.
20 декабря 2023, 11:15
Парламент Швейцарии разрешил правительству страны одобрять экспорт оружия — СМИ
Обе палаты парламента Швейцарии разрешили правительству отступать от ограничений на экспорт оружия в исключительных случаях, сообщает Swissinfo.
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