США ввели усиленные санкции против РФ в IT-сфере

13 сентября 2024, 8:45

Они запрещают американским компаниям предоставлять юридическим лицам в РФ услуги по ІТ-консалтингу, проектированию, поддержке и облачным сервисам.

Поэтому ряд ведущих компаний и сервисов объявили о выходе с рынка РФ или о введении новых ограничений:Google заблокировал регистрацию новых аккаунтов по российским номерам и лишил возможности получать доход через AdSense;Atlassian, Jira, Trello и Confluence объявили о выходе с российского рынка;Сервис Notion стал недоступным в РФ;Сервис Miro не будет обслуживать российские и беларусские аккаунты;Компания Microsoft отключает российских пользователей от облачных сервисов;Сервис Slack выходит с российского рынка;Системы CAD, Autodesk вышли из России, а SAP и Oracle покинули ERP-рынок страны.