США ввели усиленные санкции против РФ в IT-сфере

Они запрещают американским компаниям предоставлять юридическим лицам в РФ услуги по ІТ-консалтингу, проектированию, поддержке и облачным сервисам.
Поэтому ряд ведущих компаний и сервисов объявили о выходе с рынка РФ или о введении новых ограничений:
Google заблокировал регистрацию новых аккаунтов по российским номерам и лишил возможности получать доход через AdSense;
Atlassian, Jira, Trello и Confluence объявили о выходе с российского рынка;
Сервис Notion стал недоступным в РФ;
Сервис Miro не будет обслуживать российские и беларусские аккаунты;
Компания Microsoft отключает российских пользователей от облачных сервисов;
Сервис Slack выходит с российского рынка;
Системы CAD, Autodesk вышли из России, а SAP и Oracle покинули ERP-рынок страны.