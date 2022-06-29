Какой б/у iPhone купить в 2022 году

29 июня 2022, 11:15

Высокая цена на технику Apple побуждает людей искать альтернативные способы получить желанное устройство. Один из них – это trad-in. Вы отдаёте свой старый смартфон, а магазин взамен предоставляет вам скидку. Однако, далеко не у всех есть старый телефон, который можно отдать, поэтому вы можете попробовать приобрести айфон б/у. В этой статье поговорим о том, какой версии устройство лучше всего купить.

Некоторые люди недолюбливают SE-модели. Эта линейка вышла в 2020 году и, в отличие от многих других устройств, имеет кнопку Home и Touch ID. При этом цена SE 2 довольно неплохая.

При покупке этого устройства вы получаете современный процессор А13 Bionic, который вполне тянет требовательные игры на средних настройках графики. Кроме того, модель оснащена дисплеем с IPS-матрицей. Главный недостаток айфона – слабая батарея, которая будет разряжаться даже меньше, чем за один день.

Следующая модель в рейтинге – это iPhone XR. Довольно неплохой экземпляр за свои деньги. В этой модели есть Face ID, большой дисплей с диагональю 6.1 дюйма и мощный процессор. Современная IPS-матрица обеспечит качественное отображение цветов в играх и видео. Также это устройство вполне неплохо подойдёт для тех, кто только начинает знакомиться с техникой Apple.

Недостаток iPhone XR – камера. Делать небольшие фото и снимать домашние видео здесь, конечно, можно. Но устройство не позволяет вам делать качественную макро и микросъёмку.

11 версия смартфона унаследовала многие преимущества версии XR. Здесь установлены две мощные камеры, которые обладают широкоугольным и сверхширокоугольным объективом. Процессор A13 Bionic обеспечивает хорошую производительность в современных играх, а 4 Гб оперативной памяти хватит для одновременного запуска нескольких приложений.

Минус устройства – IPS-матрица. За такую цену многие покупатели хотели бы увидеть более качественный AMOLED-дисплей.

Помимо обычного одиннадцатого айфона стоит попробовать купить более дорогую модель. К тому же, цена на Pro Max б/у примерно равна цене на базовую версию айфона 12. В итоге, за те же деньги мы получаем больший размер экрана, хорошую батарею и три камеры, одна из которых подойдёт для макросъёмки.

Какой смартфон покупать, выбирать вам. Стоит только сказать, что б/у айфоны намного дешевле оригинальных. Скидка на некоторые модели может достигать 50%. При этом вы получаете вполне рабочее устройство, которое сможет проработать несколько лет.