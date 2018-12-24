Спрос на айфоны упал: составлен рейтинг б/у смартфонов 2018

24 декабря 2018, 10:45

Жители Украины стали реже интересоваться айфонами.

По статистике б/у рынка смартфонов, спрос на них падает, а китайские мобильные устройства наоборот набирают обороты. Какие еще бренды телефонов искали на вторичном рынке - рассказали аналитики OLX.

К концу года спрос на б/у айфоны стал падать - сообщает аналитическая служба. В первом полугодии среди всех телефонов “яблоки” искали 68% пользователей платформы. Сейчас количество запросов упало до 40%. Напомним, что за период с 2017 по первое полугодие 2018 года наоборот наблюдался их прирост.За весь год самый активный интерес к смартфонам Apple проявляли киевляне. Из всех запросов - каждый третий был от жителя столицы. Вторые ценители бренда - харьковчане. А в пятерку тех, кто подыскивал “яблочные” аппараты, попали пользователи из Днепра, Львова и Одессы.Продавцы б/у айфонов на OLX активизировались в ноябре. Старт продаж новых устройств, представленных на презентации, в Украине пришелся на октябрь. В основном, на OLX стали выставлять iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 7 и iPhone 5s. Еще одной особенностью рынка этих б/у смартфонов стало снижение цен с ноября. Сейчас средняя стоимость шестерки упала на 2% и составила 4 400 грн. Модель 6s продают на 200-300 грн дешевле в сравнении с октябрем - 6 000 грн. Б/у семерки же продолжают падать в цене. Осенью продавцы запрашивали 10 000 грн, в ноябре - на 500 грн меньше. Сейчас седьмой айфон предлагают в среднем за 9 400 грн. iPhone 5s с октября неизменно стоит 2 500 грн.Вторым по запросам пользователей стал Samsung. Его позиция на б/у рынке стабильна - весь год телефоны бренда искали 15% украинцев. Поклонники мобильной линейки стали активнее в ноябре-декабре, но всего на 0,1%.Тройку самых желанных б/у телефонов в Украине закрывает китайский бренд Xiaomi. Его популярность за второе полугодие резко возросла. Если за первую половину 2018 года доля запросов пользователей составила 1,6%, сейчас это 13,7%.Топ 10 брендов б/у смартфонов 2018Apple - 40,4%Samsung - 15%Xiaomi - 13,7%Nokia - 5,8%Meizu - 5,3%LG - 3,7%Sony - 2,9%Huawei - 2,7%Lenovo - 2,3%HTC - 1,8%Другие - 6,4%Прошло полгода, а ситуация почти не поменялась - Nokia стабильно в пятерке. Вот только за это время мобильные устройства финского производителя стали искать в два раза чаще. Так они обошли Меizu и заняли четвертую позицию. А к декабрю спрос даже немного вырос. Доля Меizu составила 5,3%. За второе полугодие 2018 смартфонами бренда также начали интересоваться активнее.В десятке популярных брендов уже не впервые LG. А вот смартфоны Sony оказались в этом списке только во втором полугодии, впрочем как и мобильная линейка Lenovo. Ею не так часто интересовались с января по июнь, но результаты поисковых запросов за год вывели бренд на предпоследнее место. Замкнул рейтинг б/у телефонов на OLX китайский бренд HTC. Таким образом, среди наиболее популярных аппаратов оказалось 4 крупных производителя из Китая - HTC, Huawei, Xiaomi и Meizu.