Украинцы теряют интерес к iPhone

14 ноября 2018, 11:15

Американские смартфоны теряют украинских покупателей. Спрос на «айфоны» в этом году почти вдвое ниже, чем в прошлом. Не спасает ситуацию и выход новых моделей телефонов от Apple.

В аналитической компании Counterpoint Research указывают, что в мире наметился новый тренд — покупатели все чаще отказываются от покупки новых гаджетов в пользу восстановленных — так называемых «рефербышей». Но Украину этот тренд не затронул — в компании MOYO указывают, что спрос на восстановленные iPhone также упал почти вдвое.По данным MOYO, за первые десять месяцев текущего года украинцы приобрели на 43% меньше новых «айфонов», чем за аналогичный период 2017 года. Спрос на восстановленные модели просел еще больше — на 48%. При этом выход новых моделей iPhone XS, XS Max и XR остался почти незамеченным украинцами — не было привычного ажиотажа на старте продаж и в предзаказах.

В MOYO указывают, что снижение спроса на «айфоны» может быть вызвано несколькими факторами, среди которых: сравнительно высокая стоимость новых моделей и усиливающаяся конкуренция со стороны китайских брендов.