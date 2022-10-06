Apple iPhone 14 теряет в цене намного быстрее, чем iPhone 13

6 октября 2022, 10:45

Apple выпустила линейку iPhone 14 совсем недавно. И если вначале цены были достаточно высокими, то с течением времени они снижаются. Поэтому покупка новинки становится все более выгодной.

При чем подобная картина характерна для глобального рынка, поэтому выгоднее всего заказывать айфон из сша.

SellCell опубликовала подробный отчет об амортизации, сравнивая модели iPhone 13 и iPhone 14, и обнаружила, что новый телефон Apple теряет стоимость в два раза быстрее, чем его предшественник. При этьом модели iPhone 14 Pro сохраняют свою стоимость намного лучше, чем базовые модели.

Анализируя данные, SellCell обнаружила, что модели iPhone 14 теряют 40% своей стоимости в течение 10 дней. Это сопоставимо со средним показателем всего 18% для iPhone 13. Напротив, модели iPhone 14 Pro и Pro Max работают так же, если не немного лучше, чем их предшественники, теряя примерно 20% своей стоимости.

Так что же так сильно влияет на цены на iPhone 14? SellCell ссылается на кризис стоимости жизни, что понятно, учитывая, что покупатели более дешевых моделей обычно имеют меньше денег. Но другим важным фактором является то, насколько скромным является обновление iPhone 14 начального уровня.

Это согласуется с рыночными данными специалиста по цепочке поставок Росса Янга, который сообщает, что продажи iPhone 14 снизились на 38% по сравнению с iPhone 13, а продажи iPhone 14 Pro Max выросли на 18% по сравнению с iPhone 13 Pro Max.

На самом деле iPhone 14 стал жертвой стремления Apple увеличить разрыв между профессиональными и непрофессиональными моделями. Это означало не только предоставление моделям Pro превосходных характеристик, но и удержание iPhone 14 и iPhone 14 Plus за счет повторного использования большого количества аппаратного обеспечения iPhone 13. Единственным преимуществом является то, что ремонтопригодность значительно улучшена , что, как ни странно, не распространяется на модели Pro.

Почему выгоднее заказать iPhone 14 в США

Данная ситуация не очень характерна для украинского рынка, на котором новые модели iPhone долго удерживаются на первоначальном уровне стоимости. В то же время можно ловить акции именно в американских маркетплейсах. При этом встает вопрос исключительно доставки в Украину.

Ее успешно осуществляет на протяжении уже 7 лет курьерская служба USAinUA, которую уже использовали более 200 тысяч потребителей. При этом из США было доставлено более 1 млн. товаров.

Компания гарантирует самую низкую цену на услуги доставки:

авиа - от 5,95$кг,

море - от 3,95$кг.

Служба предлагает страхование товаров от потерь и повреждений, защиту от мошенничества, многоэтапную проверку магазинов и продавцов на надежность. При этом не нужно заполнять декларации. Не нужно знать иностранный язык, заполнять поля, вести переговоры с магазинами и поставщиками.