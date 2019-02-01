Украинцы теряют интерес к кнопочным телефонам

1 февраля 2019, 11:45

В прошлом году интерес к кнопочным телефонам резко снизился.

В компании MOYO указывают, что если в 2017 году на три проданных смартфона приходился один «кнопочник», то в 2018 году коэффициент составил уже почти 6 к 1.

В 2011 году смартфоны в общей доле продаж составляли 17%. В 2014 году показатели сравнялись — продажи «кнопочников» и смартфонов были почти 1 к 1, а в 2018 ситуация стала кардинально противоположной — продажи кнопочных телефонов составили только 15% от общего числа проданных мобилок.

Быстрее всего смартфоны вытесняли кнопочные телефоны в 2013 и 2014 годах, когда последние теряли по 15% и 14% доли соответственно. В 2016 году «кнопочники» уступили смартфонам только 2% доли, в 2017 — 6%, а по итогам прошлого года — уже 10%.

В MOYO указывают, что снижение популярности мобильных телефонов объясняется появлением на рынке недорогих смартфонов, с характеристиками, которые полностью удовлетворяют среднестатистического пользователя. Так, модель смартфона базового уровня, например, 2E E450A, — можно приобрести дешевле $50, а TP-Link Neffos C9a, с 13 мегапиксельной камерой, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти, а также большим качественным экраном — дешевле $100. Таким образом, «кнопочники» теряют один из основных факторов спроса на них — низкую цену.