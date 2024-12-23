МЗС запускає систему "е-Консул": що це дасть українцям за кордоном

23 декабря 2024, 10:45

Відповідну постанову про реалізацію експериментального проекту ухвалив сьогодні Кабмін.

Як розповіли в міністерстві, ухвалена урядом постанова дозволить українцям за кордоном отримати нові послуги:

оформлення ID-карток із доставкою готової картки поштою (потрібен лише один візит до посольства чи консульства для подання документів);

оформлення закордонних паспортів за один візит для збору біометричних даних із подальшим отриманням готового документа поштою;

реєстрація в Державному реєстрі платників податків через посольства та консульства;

обмін посвідчення водія або отримання його після втрати чи викрадення;

комплексна послуга для оформлення новонароджених (реєстрація народження, реєстрація громадянином, внесення до реєстрів).

Заяви на отримання послуг можна буде подати через портал або мобільний застосунок "Дія".

"Переконаний, що мільйони наших громадян за кордоном оцінять нововведення, які спрощують доступ до послуг МЗС шляхом цифровізації. Для подачі та отримання документів двічі їхати за багато кілометрів не потрібно. Це є реальною економією часу та коштів для наших громадян", - заявив глава МЗС Андрій Сибіга.





