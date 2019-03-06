Украинцы в 2018 году потратили 30 млрд гривен на мобильные телефоны

6 марта 2019, 10:45

В Украине покупали 15 тыс. смартфонов и 4 тыс. кнопочных телефонов ежедневно.

В минувшем году в Украине купили 5,4 млн смартфонов и 1,5 млн кнопочных телефонов, потратив на них свыше 30 млрд гривен. Об этом сообщают в компании MOYO, проанализировав покупки украинцев, используя данные панельного исследования Point of Sales Tracking GfK Ukraine.

В сравнении с 2017 годом, спрос на мобильные телефоны вырос на 15%, а затраты на них – на 34%. Так, на протяжении прошлого года украинцы ежедневно приобретали почти 19 тыс. мобилок, из которых 14,8 тыс. приходилось на смартфоны.

Средняя цена смартфона, приобретаемого в Украине в 2018 году, составила 5400 грн. Кнопочные телефоны покупались в среднем за 620 грн. Таким образом украинцы ежедневно тратили на мобильники 82,4 млн грн.

Для сравнения, за минувший год было приобретено «только» 610 тыс. ноутбуков (500 тыс. в 2017 году), на покупку которых потрачено 8,6 млрд грн (в среднем 14,1 тыс. грн за единицу). Телевизоров в 2018 украинцы приобрели 810 тыс. за 9 млрд грн (11 тыс. грн за единицу).