Какую технику покупали украинцы в 2018 году

27 декабря 2018, 13:45

В этом году украинцы активно покупали ноутбуки, смартфоны и аксессуары для них.

Так, по данным компании MOYO, самыми популярными категориями товаров в уходящем году были компьютерная техника и телефония.

Больше всего покупок пришлось на ноутбуки, компьютеры и периферию — 33,3% от всех приобретений. На втором месте, с минимальным отставанием (33,2%), смартфоны, «кнопочные» телефоны и аксессуары для них. А вот следующими по востребованности оказались товары для дома, ухода и отдыха (13,4%), тогда как на телевизоры, а также различную аудио- и видеотехнику пришлось только 9,2% продаж в количественном выражении. Бытовая техника составила 7,4%, а детские товары — 3,5% всех продаж.

Что касается денежного выражения, то здесь ситуация несколько иная. Если компьютерная техника и телефония сохранили свое лидерство (42,6% и 25,4% соответственно), то товары для дома (3%) опустились на пятое место, уступив телевизорам, фото- и видеокамерам (21,4%) и бытовой технике (6,2%). Тогда как на детские товары пришлось всего 1,4% от всех затрат.