Какие гаджеты покупают к Дню влюбленных – аналитика Vodafone Retail

15 февраля 2022, 11:15

Vodafone приготовил «Скидки для любимых до 50%». В акции принимают участие смартфоны, смартчасы, наушники, телевизоры, умная техника, wi-fi роутеры, накопители, модемы и аксессуары.

В этом году Love season и скидки будут действовать в магазинах Vodafone до 13 марта. Список акционных товаров и скидки на них – на странице акции.



Топ-5 смартфонов, которые покупали в этом году к Дню Святого Валентина:



1. Samsung Galaxy M12

2. NOKIA C20

3. Xiaomi Redmi 10

4. Samsung Galaxy A12 2021

5. Samsung Galaxy A52

Топ-5 моделей смартфонов, которые покупали на подарок к 14 февраля в прошлом году, выглядят следующим образом:

1. Samsung Galaxy A31

2. Xiaomi Redmi Note 9

3. Tecno Camon 15

4. Samsung Galaxy A10s

5. Samsung Galaxy A51



Аналитики Vodafone Retail проанализировали поведение покупателей в прошлогодний День влюбленных. Так, покупатели интернет-магазина планировали и заказывали подарки ко Дню святого Валентина заранее – пик продаж пришелся на 9 и 11 февраля, а посетители розничной сети Vodafone чаще всего покупали подарки для любимых прямо в канун праздника и в сам День влюбленных – 13 и 14 февраля.



По опыту предыдущего романтического сезона, самыми популярными подарками для любимых были:



• Среди ноутбуков – Apple MacBook Air M1 Space Gr

• Среди смартфонов – SAMSUNG Galaxy A31 128GB Blue

• Среди планшетов – Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) LTЕ

• Среди телевизоров – Xiaomi 43" Mi 4S TV UHD IE

• Среди наушников – Realme Buds Air Neo RMA205 White

• Среди наручных гаджетов – фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 Black

• Среди услуг – акция Страхование товара «СмартОк 24 мес»



Среди смарфтонов наибольшей популярностью пользовались гаджеты стоимостью от 3000 до 5000 грн – 46% покупателей смартфонов обращали внимание на гаджеты в этом ценовом сегменте, а также смартфоны стоимостью от 5000 до 10000 грн – 30%.



Среди ноутбуков ценовой сегмент от 25 000 до 35 000 грн пользовался наибольшим спросом, его доля составила 36% среди всех проданных лэптопов, также популярными были ноутбуки из более дорогого ценового сегмента – более 35 000, 24% всех покупателей переносных компьютеров выбирали гаджеты из этой категории.

Заметен был рост продаж смарт-часов, гаджетов для здоровья, наушников, повербанков, игр и планшетов.