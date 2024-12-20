Різдвяний розпродаж гаджетів ОРРО розпочався

20 декабря 2024, 12:45

ОРРО AED Україна оголошує зменшення цін на cвої бестселлери, щоб кожен українець встиг придбати корисний гаджет чи-то приємний подарунок на Різдвяні свята.



Смартфон ОРРО Reno12F має стильний дизайн Cosmos Ring з підсвічуванням Halo Light, яке синхронізується з музикою та служить системою сповіщень. Смартфон вирізняється захистом All-Round Armour, міцним склом і стійким корпусом, що забезпечує йому клас захисту IP64 від води та пилу, а також 5 зірок за тестуванням SGS.

OPPO Reno12 F оснащений 50 Мп основною камерою, 8 Мп надширококутною камерою та 32 Мп селфі-камерою з функціями AI Eraser і AI Smart Image Matting 2.0 для видалення об'єктів і створення якісних портретів. Режим Pro Portrait дозволяє створювати професійний ефект боке, забезпечуючи природну ретуш і детальність.

Завдяки процесору Qualcomm Snapdragon 685 4G, 8 ГБ RAM та до 512 ГБ ROM, Reno12 F забезпечує швидку роботу й надає можливість розширення віртуальної пам'яті до 8 ГБ за допомогою технології OPPO RAM Expansion. Батарея на 5000 мАг та зарядка 45 Вт SUPERVOOC TM Flash Charge дозволяють користуватися пристроєм до 1,85 днів і повністю заряджати його всього за 75 хвилин.

ОРРО Reno12F (8/256 Гб) звичайна ціна 14 499 грн. Акційна ціна (09/12-31/12) 9 999 грн

ОРРО Reno12F (8/512 Гб) звичайна ціна 15 555 грн. Акційна ціна (09/12-31/12) 11 999 грн



Смартфон ОРРО A3 має сертифікат MIL-STD 810H, що відповідає американському військовому стандарту ударостійкості та IP54 захист від вологи, що робить його одними з найміцніших смартфонів у своєму сегменті. Смартфон також оснащений великим акумулятором ємністю 5100 мАг та функцією швидкого заряджання SUPERVOOC TM потужністю 45 Вт. До того ж, А3 працює на мобільній платформі Snapdragon 6s 4G Gen1, що забезпечує ефективну роботу з низьким енергоспоживанням.

На додаток до передового апаратного забезпечення, 6,67-дюймовий LCD-дисплей з частотою оновлення 90 Гц забезпечує плавний перегляд у будь-який час, а автоматичне визначення освітленості дозволяє налаштувати пікову яскравість екрану до 1000 ніт.ОРРО А3 оснащений технологією OPPO Ultra Volume Mode, що дозволяє збільшити гучність динаміка телефону до 300%. А3 також може похизуватися 50-мп надчіткою камерою та 5-мп селфі-камерою, а також додатковими функціями, як-от портретна ретуш зі штучним інтелектом, відео з двома режимами перегляду та ретуш відео.

ОРРО A3 (6/128 Гб) звичайна ціна 7 499 грн. Акційна ціна (16/12-31/12) 5 999 грн

ОРРО A3 (6/256 Гб) звичайна ціна 8 199 грн. Акційна ціна (09/12-31/12) 7 499 грн



Планшет OPPO Pad Neo працює на операційній системі Android 13 з оболонкою ColorOS 13.2. Особливістю нового OPPO Pad Neo є 11,4-дюймовий дисплей з частотою оновлення 90 Гц та із співвідношенням сторін 7:5, що забезпечує підвищений комфорт завдяки розширеній зоні огляду та більш універсальному співвідношенню сторін.

Надійний процесор MediaTek Helio G99, подвійна 8 МП фронтальна і основна камери, звукове середовище Omnibearing і можливості розширення пам'яті роблять OPPO Pad Neo універсальним варіантом на ринку планшетів.

Вражаюча роздільна здатність 2408 x 1720 з щільністю 260PPI, приголомшливе 96% колірне охоплення NTSC і пікова яскравість 400 ніт підняла чіткість і яскравість дисплея на абсолютно новий рівень в ОРРО Pad Neo. Екран Pad Neo також першим отримав сертифікати відповідності стандартам Circadian Friendly та Full Care Display 2.0 від TÜV Rheinland.

Живить OPPO Pad Neo SUPERVOOC 33 Вт і великий акумулятор ємністю 8 000 мАг, а великого об'єму пам'яті у 128 Гб вистачить для зберігання всіх важливих файлів та мультимедіа. До того ж, планшет має функцію розширення RAM до 16 ГБ за допомогою технології OPPO RAM Expansion.

ОРРО Pad Neo (8/128 Гб) LTE звичайна ціна 14 999 грн. Акційна ціна (16/12-31/12) 11 111 грн

ОРРО Pad Neo (6/128 Гб) WiFi звичайна ціна 12 999 грн. Акційна ціна (16/12-31/12) 9 999 грн



TWS навушники OPPO Enco Air4 мають активне шумопоглинання до 32 дБ, функцію Dual-Mic AI Clear Call із двома мікрофонами та штучним інтелектом для чітких дзвінків, а також режим прозорості, який дозволяє чути оточення, не знімаючи навушників. Великі 12,4-мм динаміки з титанізованою діафрагмою забезпечують насичені баси, чіткі високі частоти й реалістичний просторовий звук завдяки технології OPPO Alive Audio. Налаштувати звук під свій смак можна через еквалайзер у додатку HeyMelody.

Навушники підтримують до 43 годин роботи з зарядним кейсом, мають швидку зарядку (10 хвилин — до 11 годин прослуховування) та надстабільне з’єднання через Bluetooth® 5.4 із низькою затримкою. Легка вага (4,2 грама) та зручна форма забезпечують комфорт навіть при тривалому носінні. Сертифікат TÜV Rheinland підтверджує довговічність батареї, а захист IP55 робить навушники надійними в умовах дощу, пилу чи інтенсивних тренувань.

OPPO Enco Air4 звичайна ціна 3 499 грн. Акційна ціна (09/12-31/12) 2 499 грн

TWS навушники OPPO Enco Buds2 Pro оснащені 12,4-мм драйверами надвеликого розміру, а титанована вібраційна діафрагма забезпечує поліпшену жорсткість і кращу віддачу. Чудове поєднання двох мікрофонів і алгоритмів шумозаглушення зі штучним інтелектом, що також сприяє оптимальному прослуховуванню. А завдяки Bluetooth 5.3 насолоджуйтеся синхронізованим відтворенням із низькою затримкою 94 мс, що ідеально підходить для ігор та перегляду фільмів.

З Enco Buds2 Pro ви можете прослуховувати музику до 8 годин на одному заряді або розмовляти до 4 годин. Додайте до цього потужний зарядний кейс, і час автономної роботи Enco Buds2 Pro збільшиться до 38 годин відтворення музики та 20 годин у режимі розмови. Enco Buds2 Pro мають захист від пилу та води за стандартом IP55.

OPPO Enco Buds2 Pro звичайна ціна 1 999 грн. Акційна ціна (16/12-31/12) 1 399 грн

Проте, це не всі подарунки під ялинку. Для того, щоб задовольнити потреби найвибагливіших користувачів, до переліку акційних гаджетів ОРРО AED Україна також додала:

● Смартфон ОРРО Reno12 Pro коштуватиме 22222 грн замість 24999 грн, (16/12-31/12).

● Смартфон ОРРО Reno12 коштуватиме 17999 грн замість 19999 грн, (16/12-31/12).

● Смартфон ОРРО Reno12FS 5G 12/512 коштуватиме 14499 грн замість 17999 грн, (16/12-31/12).

● Смартфон ОРРО Reno12F 5G 8/256 коштуватиме 11333 грн замість 14999, (09/12-31/12).

● Смартфон OPPO A60 8/256 коштуватиме 8 999 грн замість 9499 грн, (09/12-31/12).

● Смартфон OPPO A60 8/128 коштуватиме 6999 грн замість 8499 грн, (09/12-31/12).

● Смартфон OPPO A40m 8/256 коштуватиме 7999 грн замість 8499 грн, (09/12-31/12).

● Смартфон OPPO A38 коштуватиме 5999 грн замість 6199 грн, (16/12-29/12).

● Смартфон OPPO A3x коштуватиме 4999 грн замість 5 999 грн, (16/12-31/12).

● Планшет OPPO Pad Air 4/128 purple коштуватиме 5999 грн замість 9999 грн, (09/12-31/12).

● TWS навушники ОРРО X3i коштуватимуть 4444 грн замість 5555 грн, (16/12-31/12).

● TWS навушники ОРРО Air4 Pro коштуватимуть 2999 грн замість 3999 грн,(16/12-29/12).

● TWS навушники ОРРО Buds2 коштуватимуть 999 грн замість 1999 грн, (02/12-31/12).

Акційні моделі смартфонів ОРРО, а також бездротові навушники і планшети доступні для українських користувачів на сайтах і в магазинах партнерів oppoua.com магазинів ALLO, Citrus, Comfy, Eldorado, Foxtrot, OPPOua.com, Rozetka та інших.

Нагадуємо, що в точках продажу ОРРО працюють досвідчені консультанти, які завжди раді надати вичерпну інформацію про гаджети ОРРО, щоб кожен покупець міг зробити дійсно виважений вибір.