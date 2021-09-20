Сможет ли iPhone 13 стать бестселлером?

20 сентября 2021, 13:45

Объем продаж новых Айфонов зависит от ряда факторов. Некоторые аналитики ставят их востребованность под сомнение из-за схожести с устройствами из двенадцатой серии. Однако Apple в своих разработках уверена. Еще в апреле этого года в сети появилась информация о наращивании производства новых смартфонов. По данным инсайдеров, первоначальную партию Apple iPhone 13 увеличили примерно на четверть.

Дата запуска предзаказов и старта продаж в разных странах отличается. Например, в Украине оформить предварительный заказ Apple iPhone 13 уже можно по ссылке https://www.moyo.ua/telecommunication/smart/iphone-13/.

Судя по количеству поисковых запросов и переходов на сайты магазинов техники, потенциальные покупатели проявляют интерес к устройствам, анонсированным 14 сентября.

В Китае iPhone 13 уже бьет рекорды. Один из крупнейших торговцев на китайском рынке техники JD.com сообщает, что количество предзаказов разных моделей всего за 2 дня составило около двух миллионов. Это не единственный интернет-магазин, предлагающий возможность предварительного заказа новых Айфонов в Китае. Соответственно, реальное число людей, запланировавших покупку смартфонов сразу после поступления в продажу, — гораздо большее.

У iPhone 13 есть все шансы стать бестселлером и догнать (а возможно — и перегнать) iPhone 12. Отдать предпочтение гаджету из новой серии мотивируют такие факторы:

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Еще одна причина, по которой тринадцатая серия будет востребованной, — официальная стоимость. Она осталась на прошлогоднем уровне и варьируется в зависимости от сборки.