Ремонт iPhone после воздействия влаги: что делать в случае залития

27 ноября 2023, 14:15

Проблема, с которой сервисный центр Apple встречается довольно часто, — ремонт айфонов после падения в воду или залития гаджетов различными жидкостями. Не меньше вреда приносит накопление конденсата внутри корпуса мобильного устройства из-за проникновения влаги сквозь мелкие трещины или неплотности корпуса. Как правило, страдают такие комплектующие, как микрофон, динамики, дисплей, материнская плата, аккумуляторная батарея, управляющие кнопки. Выявить истинную причину неисправности можно после профессиональной диагностики в условиях специализированного сервисного центра Re:Store в Киеве.

Вода способна быстро повредить электронные элементы смартфона. Вода стимулирует окислительные процессы, что приводит к выходу из строя микросхем и других важных деталей.

Жидкость в iPhone — источник коррозии и других проблем. Влага постепенно повреждает металлические детали. Со временем возникает необходимость в их замене.

Даже если айфон продолжает работать, неисправность проявляется со временем. Снижается чувствительность тачскрина, кнопки функционируют некорректно, аккумулятор выходит из строя полностью или его емкость существенно уменьшается.

Отсутствие своевременного ремонта приводит к поломкам iPhone, устранить которые невозможно или проблематично. Если вода долго находится внутри телефона, то, возможно, придется заменить не только отдельные детали, но и материнскую плату полностью. Естественно, что такое восстановление гаджета обойдется значительно дороже.

Первое, что нужно сделать, — это извлечь телефон из воды, отключить и не заряжать. Следующий этап — протереть гаджет гигроскопичной тканью и просушить телефон в хорошо проветриваемом помещении. Ни в коем случае не следует разбирать телефон — это только усугубит проблему. Не следует сушить айфон с помощью риса, фена или поваренной соли (это, последнее, совершенно недопустимо, поскольку соль стимулирует окислительные процессы внутри iPhone). Как результат, появляются разводы на экране, ухудшается слышимость при разговоре, появляются посторонние звуки. Избежать этого можно, обратившись в профессиональный СЦ.

Восстановление утопленного мобильного устройства производится в несколько этапов. Первый — отсоединение шлейфов и всех внутренних деталей. Затем каждую из комплектующих промывают в специальном растворе, выполняют очистку с применением ультразвукового оснащения. Следующий этап — сушка деталей компрессором, тестирование на работоспособность. Детали устанавливаются на место, гаджет снова диагностируется на отсутствие поломок. При необходимости комплектующие, вышедшие из строя, заменяются новыми запасными частями. Наш сервисный центр выполняет оперативный и грамотный ремонт с гарантией качества до 1 года.