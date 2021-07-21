Эволюция или революция: чем iPhone 13 будет отличаться от iPhone 12

21 июля 2021, 12:55

В прошлом году iPhone 12 аналитики сулили большие изменения. Однако "революции" не случилось. Конечно, смартфон превзошел своего предшественника по всем параметрам, но уникальных фишек у него оказалось не так уж и много. Тем не менее гаджет пришелся пользователям по душе и быстро попал в топ самых продаваемых современных смартфонов. И неудивительно, ведь фанаты "яблока" в первую очередь ценят надежность и качество исполнения, а с этим у "двенадцатки" все в полном порядке.

Серия iPhone 12 в Украине в Moyo пользуется высоким спросом. Особенно активно покупают флагманскую модель с рекордно большим экраном.

Скоро линейке исполнится год, а это значит, что пора готовиться к выходу новой. Пока неизвестно, будет ли она революционной или же Apple снова предпочтет размеренную и постепенную эволюцию.

Впрочем, инсайдерам есть что сказать по этому поводу. Они убеждены, что "тринадцатка" сможет удивить.

У тринадцатого поколения Айфонов заведомо интересная судьба. Взять хотя бы название. Его в сети обсуждают уже несколько лет. И все — из-за ассоциаций с "чертовой дюжиной". По рассказам информаторов, в Купертино подумывали отказаться от использования приставки "13" в наименовании серии. Однако со временем решили не смотреть на суеверия и следовать устоявшимся традициям.

Любопытна грядущая линейка не только названием. Ей сулят также другие суперактуальные фишки.

Производители чехлов почти всегда первыми узнают о конструкционных особенностях Айфонов. Если верить последним утечкам, они уже получили макеты всех четырех устройств из тринадцатой серии.

Модуль основной камеры подрастет и у базовой версии, и у "миника" и у премиальных Про и Про Макс. Правда, "прошки" дополнительно получат усовершенствованную систему стабилизации.

Айфон без "моноброви" точно стал бы революционным. Однако пока Apple не готова к такому шагу. Все, что обещают инсайдеры, — это уменьшение размера "плашки" передней камеры. Хоть и несущественное изменение, но все же на руку ярым противникам челки.

О том, что в новом Айфоне будет стоять процессор A15 пользователи догадываются без подсказок со стороны информаторов. Это вполне логично, ведь в Купертино стараются оборудовать более продвинутым чипом каждую новую серию мобильных устройств.

Ожидаемые обновления:

1. Прирост производительности,

2. Новый уровень энергоэффективности,

3. Оптимизированный графический ускоритель.

Адаптивная герцовка

Скорее всего, размеры экранов у новинок будут такими же, как и у моделей из прошлой серии. А вот технология их изготовления немного изменится. В частности, обновлению подвергнутся флагманы Про и Про Макс. Они получат LTPO дисплеи с гибкой частотой обновления. Вручную можно будет выбрать оптимальную герцовку — от 1 до 120 Гц.

Поговаривают, что дисплеи смартфонов станут постоянно активными. Такая опция уже есть у часов Series 6, поэтому для многих пользователей она будет вполне привычной.

У инсайдеров есть основания полагать, что Apple переименует некоторые расцветки в линейке, а также добавит новые:

черные корпуса получат название Matte Black;

белые — Pearl;

а вместо обычных золотых корпусов появится сразу две вариации: Sunset и Rose.

Похоже, на тринадцатую серию корпорация Apple возлагает большие надежды. Подтверждением можно считать утечки из цепочки поставок. Они указывают на существенное увеличение стартового тиража смартфонов. И это — еще одно основание полагать, что новинки таки получат революционные изменения.