Украинцы боятся делать дорогостоящие покупки в интернете

25 октября 2018, 10:45

Онлайн-магазины весьма популярны в Украине, но дорогостоящие покупки по-прежнему совершаются в рознице.

Такие данные приводит компания MOYO, сравнив покупки украинцев в интернет-магазине и розничной сети.

Исследование показало, что в розничных магазинах покупатели отдают предпочтение товарам среднего и высокого ценового сегмента, тогда как в онлайне наиболее востребованы так называемые «бюджетники». На сайте moyo.ua самым популярным ноутбуком является HP 250 G5 стоимостью 6 000 грн., а в магазинах наиболее востребован Lenovo IdeaPad 510, ценник на который свыше 14 000 грн.

Аналогичная ситуация с телевизорами — в онлайне высокий спрос на TOSHIBA 32S1750EV с ценником в 5 000 грн., тогда как в розничных магазинах предпочитают приобретать SAMSUNG 40MU6103 за 15 000 грн. Самый популярный телефон на сайте moyo.ua в текущем году — Nokia 105 New, стоимость которого всего 500 грн., тогда как в розничных магазинах сети наиболее востребована модель Nokia 230 за 1 800 грн.

Единственной категорией, в которой цены на лидеров продаж почти не отличаются — смартфоны. А все потому, что по всем каналам продаж наиболее востребованы «бюджетники». В онлайне самым популярным является Samsung Galaxy J3 2016 года выпуска ценой 2 700 грн, тогда как в офлайне чаще других приобретался TP-Link Neffos X1 Lite за 2 800 грн. Но если смотреть на «айфоны», то все стает на свои места — на сайте лидерство у iPhone 6 (12 000 грн.), а в магазинах — iPhone 7 (18 000 грн.).